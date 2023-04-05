Клінтон шкодує, що переконував Україну відмовитися від ядерної зброї

Пан Клінтон припустив, що росія не вторглася б в Україну, якби у Києва все ще були засоби ядерного стримування.

Колишній президент США Білл Клінтон в інтерв'ю RTÉ висловив жаль щодо своєї ролі в переконанні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що росія пішла б на це (вторгнення - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав політик.

Водночас Клінтон заявив, що знав: кремлівський диктатор володимир путін, на відміну від свого попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму.

"Вони (українці - ред.) боялися віддати її (ядерну зброю - ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської росії. путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", - зазначив колишній президент.

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на українській землі після розпаду Радянського Союзу. Сполучені Штати також були стороною відповідної угоди пізніше того ж року, яка включала зобов’язання росії поважати територіальну цілісність України.

Ці зобов’язання були порушені в 2014 році, коли росія вторглася та анексувала Крим, і ще більше зруйновані, коли минулого року вона почала більш широку війну проти України.

Він додав, що підтримка зі сторони США та Європи для України у повномасштабній війні з рф має залишатися непохитною.

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