KLM зазнала витоку даних клієнтів після хакерської атаки

07 серпня 2025, 16:38
Фото: cruiselinehistory.com
В компанії зазначили, що паспортні дані, банківські реквізити та деталі рейсів - не постраждали.

Нідерландська авіакомпанія KLM стала жертвою кібератаки, внаслідок якої були викрадені персональні дані клієнтів. 

Про це повідомляє nu.nl.

У KLM поінформували, що частина інформації, зокрема імена та контактні дані клієнтів, стала загальнодоступною. Водночас конфіденційна інформація, така як паспортні дані, дані про рейси та банківські реквізити, не була викрадена. Витік було виявлено на зовнішній платформі, яку KLM та Air France використовують для обслуговування клієнтів.

"Зловмисники отримали обмежений доступ до низки даних", — зазначили в компанії.

Речник KLM повідомив: «Було отримано несанкціонований доступ до даних клієнтів. Нам надзвичайно прикро, що це сталося». При цьому внутрішні сервіси та системи авіакомпанії не постраждали.

За словами представників KLM, команди з кібербезпеки оперативно вжили заходів для припинення несанкціонованого доступу.

Про інцидент повідомлено нідерландське Управління захисту персональних даних (Autoriteit Persoonsgegevens) та французький регулятор CNIL.

Клієнти, чиї дані могли бути скомпрометовані, отримали повідомлення з рекомендаціями зберігати пильність, особливо у разі підозрілих листів чи дзвінків нібито від імені авіакомпанії.

 
