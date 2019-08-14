Кличко дав свідчення НАБУ у справі про можливу пропозицію хабара у $20 млн Богдану

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко 14 серпня дав свідчення у кримінальному провадженні, відкритому за його зверненням щодо можливої пропозиції деякими особами хабара у $ 20 млн керівнику Офісу президента України Андрію Богдану.

"Сьогодні свідчив у НАБУ у кримінальному провадженні, яке відкрили за моїм зверненням. Стосується воно публічної заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабара у 20 млн дол. нібито від мого імені", - написав мер Києва у Facebook, інформує LB.ua.

Він підкреслив, що такі висловлювання керівника Офісу президента підлягають перевірці в рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних злочинів.

"Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся відразу до правоохоронних органів, а вийшов з "яскравими" заявами на прес-конференцію? Я, як і все суспільство, хочемо знати: якщо таке трапилося насправді, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією? Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Інакше заява Андрія Богдана є брехливою і наклепницькою", - зазначив Віталій Кличко.

Напередодні київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного буро України через заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію хабара.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджував, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.