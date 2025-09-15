Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ключовий нафтовий хаб в рф відновив роботу після атаки українських дронів

15 вересня 2025, 19:13
Ключовий нафтовий хаб в рф відновив роботу після атаки українських дронів
Згідно з даними відстеження суден, два танкери з нафтою - Walrus і Samos - завершили завантаження в порту "Приморськ" минулими вихідними
Порт "Приморськ" у Ленінградській області, який є ключовим хабом для експорту російської нафти, відновив роботу після атаки українських дронів 12 вересня.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Згідно з даними відстеження суден, два танкери з нафтою - Walrus і Samos - завершили завантаження в порту "Приморськ" минулими вихідними.
 
Зазначається, що танкер Walrus вже залишив порт, тоді як Samos все ще стоїть на якорі з вантажем, призначеним для Туреччини. Третій танкер Jagger пришвартований біля нафтового термінала.
 
Видання нагадало, що внаслідок атаки українських дронів на порт "Приморськ" постраждали три насосні станції, які перекачують нафту до Усть-Луги. В самому порту призупинено відвантаження нафти.
 
У Приморську знаходиться найбільший нафтовий термінал росії у Балтійському морі, з якого у серпні відвантажувалося 970 000 барелів нафти марки Urals на день.

 

війна в Українінафта рфросія окупанти

