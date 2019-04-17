КМІС: відрив Зеленського від Порошенка поступово скорочується

Київський міжнародний інститут соціології зафіксував поступове скорочення різниці в рейтингах Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Водночас вона продовжує залишатися дуже великою - не менш ніж 30 процентних пунктів.

З 6 по 16 квітня КМІС провів так зване роллінгове дослідження методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки телефонів.

"Звичайне поквартирне дослідження методом "лицем до лиця", як показують результати першого туру, дещо більше відповідає результатам виборів, ніж телефонне опитування, але воно не дозволяє вивчити динаміку процесів. Бригади інтерв'юерів отримують завдання і на свій розсуд можуть розподіляти задані вибірки - спочатку їхати у сільську місцевість або спочатку проводити інтерв'ю в місті тощо. Скажімо, якщо ми провели дослідження з 9 до 14 квітня, то результати характеризують ситуацію не на 14 квітня, а в середньому за весь період (80% анкет можуть бути зібрані, наприклад, з 9 по 12 квітня). Єдиним способом вивчення тенденцій є роллінгове дослідження. Недоліком є те, що ці дослідження, здійснювані за мобільними телефонами, репрезентативні для тих 93% населення, у яких є мобільні телефоні (звідси і велика похибка під час прогнозування результатів виборів)", - прокоментував дослідження директор КМІС Володимир Паніотто.

Динаміка рейтингів кандидатів під час аналізу довгих "хвиль" опитування за чотири дні (обсяг вибірки - 800 респондентів) свідчить, що якщо на початку періоду показники були 72,6% на 27,4% на користь Зеленського, то до кінця дослідження відрив скоротився до 66,9% на 33,1%.

Ці показники враховують тих респондентів, які збираються брати участь у виборах. Похибка дослідження не перевищує 5%.

Нагадаємо, що Порошенко "скоригував" свій рейтинг: "За мене хочуть голосувати 40% виборців".

Згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4%% респондентів.