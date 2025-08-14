Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

КНДР готується відправити до росії 6 тисяч військових і танки

14 серпня 2025, 14:07
КНДР готується відправити до росії 6 тисяч військових і танки
Фото: reuters.com
Пхеньян стає все важливішим партнером кремля у війні проти України.

Північна Корея готується найближчим часом відправити до росії військовий контингент чисельністю близько 6 тисяч осіб, а також до 100 одиниць бронетехніки, включаючи основні бойові танки та бронетранспортери.

Про це в інтерв’ю The Japan Times розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. 

За словами Буданова, КНДР планує найближчими місяцями направити в Росію військово-інженерні підрозділи, нібито для проведення розмінування та відновлювальних робіт на території Курської області. Однак очільник ГУР припускає, що ці формулювання, лише прикриття справжніх цілей.

"Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування або будівництва укріплень. Але чи всі вони це робитимуть — велике питання", - зазначив він.

Також, за даними української розвідки, плани передбачають перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, зокрема основних бойових танків M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерів БТР-80.

Буданов також наголосив, що Північна Корея вже стала критично важливим постачальником для російської армії. За його словами, Пхеньян покриває приблизно 40% потреб ЗС РФ у боєприпасах калібру 122 мм і 152 мм. Виробництво цього озброєння в КНДР, за інформацією ГУР, відбувається у цілодобовому режимі.

Крім снарядів, росія вже отримала з КНДР сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та ракет. Частина цієї зброї спочатку демонструвала низьку ефективність, однак російська сторона провела модернізацію. Наприклад, точність ракет КН-23 (дальність до 690 км) після доопрацювання значно зросла.

Керівник ГУР підкреслив, що північнокорейська далекобійна артилерія, зокрема 170-мм самохідні гармати M1989, вже створює суттєві труднощі для українських сил і сприяє затягуванню війни.

 
РосіяКНДР

Останні матеріали

Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється