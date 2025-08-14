КНДР готується відправити до росії 6 тисяч військових і танки

Пхеньян стає все важливішим партнером кремля у війні проти України.

Північна Корея готується найближчим часом відправити до росії військовий контингент чисельністю близько 6 тисяч осіб, а також до 100 одиниць бронетехніки, включаючи основні бойові танки та бронетранспортери.

Про це в інтерв’ю The Japan Times розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За словами Буданова, КНДР планує найближчими місяцями направити в Росію військово-інженерні підрозділи, нібито для проведення розмінування та відновлювальних робіт на території Курської області. Однак очільник ГУР припускає, що ці формулювання, лише прикриття справжніх цілей.

"Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування або будівництва укріплень. Але чи всі вони це робитимуть — велике питання", - зазначив він.

Також, за даними української розвідки, плани передбачають перекидання від 50 до 100 одиниць північнокорейської техніки, зокрема основних бойових танків M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортерів БТР-80.

Буданов також наголосив, що Північна Корея вже стала критично важливим постачальником для російської армії. За його словами, Пхеньян покриває приблизно 40% потреб ЗС РФ у боєприпасах калібру 122 мм і 152 мм. Виробництво цього озброєння в КНДР, за інформацією ГУР, відбувається у цілодобовому режимі.

Крім снарядів, росія вже отримала з КНДР сотні артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та ракет. Частина цієї зброї спочатку демонструвала низьку ефективність, однак російська сторона провела модернізацію. Наприклад, точність ракет КН-23 (дальність до 690 км) після доопрацювання значно зросла.

Керівник ГУР підкреслив, що північнокорейська далекобійна артилерія, зокрема 170-мм самохідні гармати M1989, вже створює суттєві труднощі для українських сил і сприяє затягуванню війни.