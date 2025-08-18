"Коаліція рішучих" готується до безпекової місії в Україні після припинення війни

Йдеться про готовність розгорнути багатонаціональні сили.

Лідери так званої "коаліції рішучих" заявили про готовність розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій.

Про це йдеться в спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, які 17 серпня головували на віртуальній зустрічі лідерів коаліції.

У документі зазначено, що лідери зібралися, щоб обговорити подальшу підтримку України та наступні кроки у мирному процесі після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом рф Владіміром путіним на Алясці.

"Лідери ще раз наголосили на готовності розгорнути сили безпеки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України і сприяти відновленню Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що учасники зустрічі підтвердили незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Володимира Зеленського до досягнення справедливого й тривалого миру, зокрема в контексті його подальших консультацій з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Крім того, вони привітали заявлені зобов’язання Трампа щодо надання Україні гарантій безпеки.

