Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Коаліція рішучих" готується до безпекової місії в Україні після припинення війни

18 серпня 2025, 11:08
джерело x.com/EmmanuelMacron
Йдеться про готовність розгорнути багатонаціональні сили.

Лідери так званої "коаліції рішучих" заявили про готовність розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій.

Про це йдеться в спільній заяві президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, які 17 серпня головували на віртуальній зустрічі лідерів коаліції.

У документі зазначено, що лідери зібралися, щоб обговорити подальшу підтримку України та наступні кроки у мирному процесі після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом рф Владіміром путіним на Алясці.

"Лідери ще раз наголосили на готовності розгорнути сили безпеки після припинення бойових дій, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України і сприяти відновленню Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що учасники зустрічі підтвердили незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Володимира Зеленського до досягнення справедливого й тривалого миру, зокрема в контексті його подальших консультацій з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Крім того, вони привітали заявлені зобов’язання Трампа щодо надання Україні гарантій безпеки.

Ми також писали, що "Коаліція охочих" може змінити позицію щодо війни.

 

війнаКоаліція рішучих

Останні матеріали

Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О’Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється