"Коаліція охочих" може змінити позицію щодо війни – BBC

Очікується, що після сьогоднішньої зустрічі "коаліції охочих" буде оприлюднена нова спільна заява

Міжнародна "коаліція охочих", яка донедавна наполягала на необхідності припинення вогню як передумови для мирних переговорів, може кардинально змінити свою позицію.

Зустріч так званої "коаліції охочих" у середу завершилась заявою про те, що "змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій". Однак ситуація змінилася вже за кілька днів.

Після саміту в Анкориджі між Дональдом Трампом та путіним, президент США заявив, що надає перевагу негайному переходу до довгострокової мирної угоди, оминаючи формальне припинення вогню. Це викликало занепокоєння серед українських посадовців, які побоюються, що нова стратегія Заходу може передбачати тиск на Київ для поступок.