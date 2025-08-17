Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

"Коаліція охочих" може змінити позицію щодо війни – BBC

17 серпня 2025, 14:53
ДСНС
Очікується, що після сьогоднішньої зустрічі "коаліції охочих" буде оприлюднена нова спільна заява
Міжнародна "коаліція охочих", яка донедавна наполягала на необхідності припинення вогню як передумови для мирних переговорів, може кардинально змінити свою позицію.
 
Про це пише BBC.
 
Зустріч так званої "коаліції охочих" у середу завершилась заявою про те, що "змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій". Однак ситуація змінилася вже за кілька днів.
 
Після саміту в Анкориджі між Дональдом Трампом та путіним, президент США заявив, що надає перевагу негайному переходу до довгострокової мирної угоди, оминаючи формальне припинення вогню. Це викликало занепокоєння серед українських посадовців, які побоюються, що нова стратегія Заходу може передбачати тиск на Київ для поступок.
 
У спільній заяві європейських лідерів, оприлюдненій у суботу, а також у заяві британського прем’єра Кіра Стармера слово "припинення вогню" взагалі не згадується. Аналітики вважають, що це не випадковість, а свідоме коригування позиції на тлі нового підходу Вашингтона.
 
Очікується, що після сьогоднішньої зустрічі коаліції охочих буде оприлюднена нова спільна заява, яка може прояснити, чи залишається припинення вогню пріоритетом, чи відтепер у центрі уваги — політичні угоди, навіть якщо бойові дії тривають.
 
"Одне, на що варто звернути увагу, це те, чи обговорюватимуть вони потенційне припинення вогню", - додає видання.

 

війна в Україніросія окупантикоаліція охочих

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється