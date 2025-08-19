Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
"Коаліція рішучих" відправляє своїх планувальників у США

19 серпня 2025, 19:09
Фото: UNSPLASH
Вони мають узгодити гарантії безпеки та підготовку до відправки сил стримування в Україну
"Коаліція рішучих" направить військових планувальників до США. Вони мають узгодити гарантії безпеки та підготовку до відправки сил стримування в Україну.
 
Про це йдеться у заяві уряду Британії, яку цитує The Guardian.
 
Країни-учасниці коаліції домовилися про зустріч груп планування зі своїми американськими колегами "в найближчі дні для подальшого зміцнення планів щодо забезпечення надійних гарантій безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій".
 
Лідери "коаліції рішучих" також обговорили можливості подальшого тиску на російського диктатора птіна, зокрема через санкції.
 
Варто додати, що до "коаліції рішучих" входять 30 країн.
 
Нагадаємо, що однією з головних тем зустрічі у Білому домі 18 серпня стали гарантії безпеки для України. До переговорів долучилися президенти України, США, Франції та Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єри Британії й Італії, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО. Союзники обговорили можливість надати Україні безпекові гарантії за принципом статті 5 НАТО, але поза межами самого Альянсу.

 

