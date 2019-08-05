Я не збираюсь бути ініціатором реприватизації та націоналізації, - Коломойський

Водночас він не виключив проведення повномасштабної націоналізації в Україні

Український олігарх Ігор Коломойський повідомив, що не збирається ініційовувати в Україні реприватизацію та націоналізацію підприємств, для того, аби змінити сфери впливу олігархів у економіці.

"Я не збираюсь бути ініціатором ніякого "переділу": ні націоналізації, реприватизації, експропріації і тому подібне… Я вважаю, що сьогодні потрібно думати про те, як збільшити ВВП та повертати людей з-за кордону", - повідомив Коломойський у відповідь на запитання журналіста Bihus.Info про те, чи слід очікувати перерозподіл власності після інавгурації нового президента.

Водночас пізніше Коломойський заявив, що не виключає можливу повномасштабну націоналізацію всіх компаній в Україні, подібну до тієї, що відбулася на початку 20 століття, після приходу до влади більшовиків. Такий варіант олігарх назвав можливістю "перезавантаження".

"Країна може вимагати такого перезавантаження, яке було у 1917 році, і таке теж можливе, я допускаю. Тобто в цій системі розподілу власності та матеріальних благ країна може не вижити", - додав Коломойський.

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".