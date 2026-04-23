Колишній президент Польщі Дуда заявив про важливість ексгумацій загиблих у Волинській трагедії
23 квітня 2026, 18:11
Колишній президент Польщі Анджей Дуда вважає, що пошукові роботи на місці поховань загиблих у Волинській трагедії поляків, мають стати сигналом вибачень з боку українців.
Про це він сказав під час "Київського Безпекового Форуму".
Дуда каже, що Волинська трагедія – "це історія, але дуже болюча для багатьох польських родин, які втратили своїх родичів".
Тож він вважає, що варто знайти могили вбитих і перепоховати їх на цвинтарі, щоб їхні родичі могли "запалити свічку й помолитися за їхні душі".
"Щоб дати цей видимий сигнал – також і з української сторони, що вона перепрошує і що українці розуміють цей бік польської душі й польський біль, який досі живе в багатьох польських серцях", – вважає експрезидент.
Водночас він додав, що передусім треба збудувати якомога кращі стосунки між нашими країнами "заради майбутнього, бо це найважливіший елемент".