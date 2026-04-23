Колишній президент Польщі Дуда заявив про важливість ексгумацій загиблих у Волинській трагедії

Колишній президент Польщі Анджей Дуда вважає, що пошукові роботи на місці поховань загиблих у Волинській трагедії поляків, мають стати сигналом вибачень з боку українців.

Про це він сказав під час "Київського Безпекового Форуму".

Дуда каже, що Волинська трагедія – "це історія, але дуже болюча для багатьох польських родин, які втратили своїх родичів".

Тож він вважає, що варто знайти могили вбитих і перепоховати їх на цвинтарі, щоб їхні родичі могли "запалити свічку й помолитися за їхні душі".