Колишній президент Польщі Дуда заявив про важливість ексгумацій загиблих у Волинській трагедії

23 квітня 2026, 18:11
Дуда каже, що Волинська трагедія – "це історія, але дуже болюча для багатьох польських родин, які втратили своїх родичів".
Колишній президент Польщі Анджей Дуда вважає, що пошукові роботи на місці поховань загиблих у Волинській трагедії поляків, мають стати сигналом вибачень з боку українців.
 
Про це він сказав під час "Київського Безпекового Форуму".
 
Тож він вважає, що варто знайти могили вбитих і перепоховати їх на цвинтарі, щоб їхні родичі могли "запалити свічку й помолитися за їхні душі".
 
"Щоб дати цей видимий сигнал – також і з української сторони, що вона перепрошує і що українці розуміють цей бік польської душі й польський біль, який досі живе в багатьох польських серцях", – вважає експрезидент.
 
Водночас він додав, що передусім треба збудувати якомога кращі стосунки між нашими країнами "заради майбутнього, бо це найважливіший елемент".

 

