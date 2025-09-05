Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по Рязанському НПЗ і Луганській нафтобазі

05 вересня 2025, 10:05
Командувач Сил безпілотних систем підтвердив удар по Рязанському НПЗ і Луганській нафтобазі
Фото: www.ekathimerini.com
По заводу в росії вдарили 14 полк СБС спільно з Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") підтвердив удар по Рязанському НПЗ та Луганській нафтобазі. По заводу в росії вдарили 14 полк СБС спільно з Силами спеціальних операцій, Головним управлінням розвідки та іншими складовими Сил оборони.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
Луганську нафтобазу атакував 14 полк СБС. "Мадяр" нагадав, що Рязанський НПЗ є найкрупнішим нафтопереробним заводом росії.
 
"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта – швидкозгореними", – прокоментував він.
 
Цієї ночі росіяни скаржилися на вибухи в районі НПЗ. Атаки по нафтопереробці дають результати: в деяких регіонах росії уже виник дефіцит пального. 
дронивійна в Україніросія окупанти

