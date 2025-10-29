Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Компанія індійського мільярдера отримувала російську нафту, перевезену підсанкційними суднами – FT

29 жовтня 2025, 11:34
Нафту перевозили судна із санкційного списку США у липні-вересні поточного року.
Енергетична компанія індійського мільярдера, британського резидента Лакшмі Міттала в Індії купувала російську нафту, що транспортувалася суднами, які перебувають під міжнародними санкціями.
 
Про це пише Financial Times на основі супутникових знімків, даних про судноплавство та митних документів.
 
Згідно з публікацією, нафтопереробний завод Guru Gobind Singh у Пенджабі, що належить спільному підприємству HPCL-Mittal Energy (HMEL), цього року отримав щонайменше чотири партії сирої нафти на суму близько 280 млн доларів. Більшу частину нафти було транспортовано з росії суднами, що входять до санкційного списку.
 
Нафту перевозили судна із санкційного списку США у період із липня до вересня з арктичного порту Мурманськ аж до Оманської затоки. Останній етап подорожі до Індії здійснив танкер Samadha, який не перебуває під американськими санкціями, але був внесений до чорного списку ЄС.
 
Усі судна, задіяні в перевезенні, намагалися приховати свій маршрут – вимикали транспондери або передавали неправдиві дані про місцезнаходження.
 
Невідомо, хто організував транспортування нафти, а також чи про використання цих суден знала HPCL-Mittal Energy Limited.
 
Директорка Центру нової американської безпеки Емілі Кілкріс наголосила, що покупці мають перевіряти весь ланцюг постачання, аби уникнути навіть опосередкованої участі в санкційній діяльності.
 
Найбільш відомий як виконавчий голова ArcelorMittal, найбільшої у світі інтегрованої сталеливарної та гірничодобувної групи, Лакшмі Міттал побудував бізнес-імперію, що охоплює весь світ. Мільярдер, який входить до ради директорів Goldman Sachs з 2008 року, на початку цього року повідомив колегам, що має намір залишити Велику Британію через зміни в правилах оподаткування.
 
Розкриття інформації щодо поставок з'явилися на тлі посилення тиску США на індійські компанії, аби ті відмовилися від купівлі російської нафти. Минулого тижня Вашингтон запровадив санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу", двох провідних виробників нафти в москві, намагаючись змусити президента росії путіна розпочати переговори з Україною.

 

