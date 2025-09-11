Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Конгрес США розглядає відновлення поправки Джексона‑Веніка для обмеження торгівлі з росією

11 вересня 2025, 09:07
Причиною став нещодавній напад російських дронів на територію Польщі, члена НАТО.

Конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон представив законопроєкт, який передбачає відновлення поправки Джексона‑Веніка, щоб припинити будь-яку торгівлю з росією.

Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережі X (Twitter).

"Після нападу на Польщу я з вдячністю вношу цей законопроєкт про відновлення поправки Джексона‑Веніка щодо рф, яка припиняє будь-яку торгівлю з цією терористичною диктатурою", - написав Вілсон.

Він також розкритикував політику попередніх адміністрацій США, зокрема назвав помилковою ідею "перезавантаження" відносин із рф. За його словами, ця політика сприяла тому, що кремль, під керівництвом Володимира путіна, вирішив анексувати Крим.

"Президенти Обама і Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового “перезавантаження” відносин із росією, яке підштовхнуло військового злочинця путіна до окупації Криму", - додав Вілсон.

Він заявив, що нинішній президент США Дональд Трамп може виправити ситуацію, яку, на думку Вілсона, породили минулі адміністрації.

Зазначимо, що поправка Джексона‑Веніка (Jackson–Vanik Amendment) - це положення закону США 1974 року, яке обмежувало торговельні пільги країнам з неринковою економікою та обмеженнями на виїзд громадян, у тому числі СРСР.

Нагадаємо, що вчора після інциденту стало відомо про уламки від 15 БпЛА і ракети у різних частинах Польщі.

 

