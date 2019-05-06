Конституційний Суд скасував мінімальний вік для виходу на пенсію за вислугою років

Для професій, де непрацездатність може настати раніше від пенсійного віку, мінімальне обмеження визнано неконституційним

Конституційний Суд визнав неконституційним встановлення мінімально необхідного віку для нарахування пенсії за вислугою років.

4 червня КС ухвалив рішення за конституційним поданням 45 депутатів Верховної Ради щодо відповідності окремих положень закону "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про прокуратуру", а також положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою парламенту від 13 жовтня 1995 року, повідомляє прес-служба суду.

Своїм рішенням Конституційний Суд визнав неконституційними положення пункту "а" статті 54, статті 55 закону "Про пенсійне забезпечення".

Цим положенням було встановлено додаткову умову для призначення пенсії за вислугою років після досягнення віку 50 років для працівників льотного і льотно-випробувального складу і 55 років для працівників освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, а також артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів.

Відповідно до закону, пенсії за вислугою років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. З викладеного випливає, що втрата професійної працездатності або придатності не пов'язана з досягненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за вислугою років.

Конституційний Суд спирається на те, що встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугою років досягнення віку 50 років і 55 років нівелює сутність права на соціальний захист.

Крім того, на думку КС, підвищення на 5 років пенсійного віку для жінок, збільшення на 5 років загального і спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугою років, здійснювалося без урахування юридичної природи призначення пенсії за вислугою років, визначеної законодавством.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Додамо, Україна належить до групи країн з поганими умовами "якості смерті": наша держава зайняла 69 місце з 80 країн, які були включені в дослідження організації Economist Intelligence Unit.