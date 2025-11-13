Контролю росіян над Покровськом або оточення захисників немає – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що про контроль росіян над Покровськом Донецької області або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.

Він наголосив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу противника. Тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмових дій росіян, а також зосереджена значна частина угруповання ворога, що діє на території України. російські війська, зокрема, намагаються скористатися складними погодними умовами.

Основними завданнями Сил оборони залишаються "поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових".

Сирський повідомив, що на підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше — знищення легкої ворожої техніки.

"Військовослужбовці Сил оборони України роблять все, щоб унеможливити пересування і закріплення противника", — наголосив головнокомандувач ЗСУ та додав, що про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться.

За його словами, пошук та знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку. За останні 7 діб у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ДРГ противника 7,4 км² території Покровського району Донецької області.