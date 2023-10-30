Координатор ООН з гуманітарних питань отримав візу і прямує до Ізраїлю
Про це повідомляє видання YnetNews.
За його даними, Гріффітс отримав одноразову короткострокову візу для поїздки.
Напруженість у відносинах Ізраїлю та ООН виникла після того, як Генерельний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що напад угруповання Хамас на Ізраїль "стався не у вакуумі", а через низку чинників. Він також зазначав, що жахливі атаки Хамас не можуть виправдати колективного покарання палестинського народу.
Після цих висловлювань ізраїльська сторона повідомила, що країна відмовить у візах посадовцям ООН після заяви Гутерреша.
Днем раніше посол Ізраїлю закликав генсека ООН негайно піти у відставку.