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Координатор ООН з гуманітарних питань отримав візу і прямує до Ізраїлю

30 жовтня 2023, 10:33
Координатор ООН з гуманітарних питань отримав візу і прямує до Ізраїлю
Фото: Галина Грицишин
Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс сьогодні відвідає Ізраїль.

Про це повідомляє видання YnetNews.

За його даними, Гріффітс отримав одноразову короткострокову візу для поїздки.

Напруженість у відносинах Ізраїлю та ООН виникла після того, як Генерельний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час засідання Ради Безпеки ООН заявив, що напад угруповання Хамас на Ізраїль "стався не у вакуумі", а через низку чинників. Він також зазначав, що жахливі атаки Хамас не можуть виправдати колективного покарання палестинського народу.

Після цих висловлювань ізраїльська сторона повідомила, що країна відмовить у візах посадовцям ООН після заяви Гутерреша.

Днем раніше посол Ізраїлю закликав генсека ООН негайно піти у відставку.

 

ІзраїльООН

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