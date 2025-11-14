Корупційний скандал у "Енергоатомі" підриває довіру до Зеленського – The Times

Нові викриття всередині України підривають її позиції перед Заходом.

Нещодавні масштабні атаки росії на українські електростанції та енергетичні мережі мали на меті підірвати моральний дух населення перед зимовим періодом, коли міста залишаються без світла та тепла. Але, як зазначає британська газета The Times, внутрішня загроза — корупція — завдає не менше шкоди країні.

У той час, коли уряд посилює заходи для захисту енергетичної інфраструктури, розслідувачі викрили шахрайство на суму 100 мільйонів доларів у "Енергоатомі". Серед фігурантів справи — Тимур Міндіч, бізнес-партнер президента Володимира Зеленського та співвласник студії "Квартал 95".

12 листопада прем’єрка Юлія Свириденко оголосила про відсторонення міністра юстиції Германа Галущенка. Антикорупційне бюро НАБУ провело обшук у домі колишнього міністра енергетики, вилучивши сумки з готівкою та записи розмов осіб, які обговорювали привласнення коштів. Міндіч залишив країну за кілька годин до приходу поліції.

The Times підкреслює, що скандал завдає серйозної шкоди Зеленському, який і так перебуває під тиском через спроби обмежити незалежність НАБУ та необхідність покарання корупціонерів незалежно від їхнього рангу.

Газета зазначає, що корупція в Україні існувала в масштабах, порівнянних із пострадянськими країнами, і війна не зменшила, а навпаки — збільшила можливості для незаконного збагачення та хабарництва, зокрема у питаннях мобілізації.

Суспільство та західні партнери — ЄС та НАТО — наполягають на викоріненні корупції як умови для надання фінансової та військової допомоги. Журналісти та експерти попереджають: якщо винні не понесуть покарання, довіра українців до влади й мотивація боротися на фронті можуть серйозно похитнутися.

"москва намагається загострити внутрішні розбіжності, а скандал може стати аргументом для тих на Заході, хто сумнівається у підтримці Києва. Світло має залишатися увімкненим — як у домівках українців, так і в офісах НАБУ, що перевіряє тих, хто відповідає за енергетику", — підсумовує видання.