Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Корупційний скандал у "Енергоатомі" підриває довіру до Зеленського – The Times

14 листопада 2025, 11:41
Корупційний скандал у
Фото: Зеленський / Telegram
Нові викриття всередині України підривають її позиції перед Заходом.

Нещодавні масштабні атаки росії на українські електростанції та енергетичні мережі мали на меті підірвати моральний дух населення перед зимовим періодом, коли міста залишаються без світла та тепла. Але, як зазначає британська газета The Times, внутрішня загроза — корупція — завдає не менше шкоди країні.

У той час, коли уряд посилює заходи для захисту енергетичної інфраструктури, розслідувачі викрили шахрайство на суму 100 мільйонів доларів у "Енергоатомі". Серед фігурантів справи — Тимур Міндіч, бізнес-партнер президента Володимира Зеленського та співвласник студії "Квартал 95".

12 листопада прем’єрка Юлія Свириденко оголосила про відсторонення міністра юстиції Германа Галущенка. Антикорупційне бюро НАБУ провело обшук у домі колишнього міністра енергетики, вилучивши сумки з готівкою та записи розмов осіб, які обговорювали привласнення коштів. Міндіч залишив країну за кілька годин до приходу поліції.

The Times підкреслює, що скандал завдає серйозної шкоди Зеленському, який і так перебуває під тиском через спроби обмежити незалежність НАБУ та необхідність покарання корупціонерів незалежно від їхнього рангу.

Газета зазначає, що корупція в Україні існувала в масштабах, порівнянних із пострадянськими країнами, і війна не зменшила, а навпаки — збільшила можливості для незаконного збагачення та хабарництва, зокрема у питаннях мобілізації.

Суспільство та західні партнери — ЄС та НАТО — наполягають на викоріненні корупції як умови для надання фінансової та військової допомоги. Журналісти та експерти попереджають: якщо винні не понесуть покарання, довіра українців до влади й мотивація боротися на фронті можуть серйозно похитнутися.

"москва намагається загострити внутрішні розбіжності, а скандал може стати аргументом для тих на Заході, хто сумнівається у підтримці Києва. Світло має залишатися увімкненим — як у домівках українців, так і в офісах НАБУ, що перевіряє тих, хто відповідає за енергетику", — підсумовує видання.

корупціяНАТОНАБУЕнергоатомЄвросоюзСАПВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється