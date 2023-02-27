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Країни Африки збільшили імпорт російських нафтопродуктів — Wall Street Journal

27 лютого 2023, 08:57
Країни Африки збільшили імпорт російських нафтопродуктів — Wall Street Journal
Коли країни Заходу обмежують продажі російської нафти й нафтопродуктів, країни Північної Африки діють протилежно.

Вони навпаки суттєво збільшили імпорт цієї продукції з росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

У той час як росію відрізали від європейського ринку, країни Північної Африки активізувалися й стали ненажерливими покупцями її дизельного пального та інших нафтопродуктів”,- йдеться в статті.

Мова йде про такі країни як Марокко, Туніс, Єгипет, Лівія й Алжир.

Так, влада Марокко за весь 2021 рік закупила близько 600 тисяч барелів дизеля, а в січні цього року показник сягнув 2 млн барелів. Туніс у 2021 році практично не купував російських нафтопродуктів, а в останні місяці він отримує великі потоки бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів з рф.

Збільшення експорту в країни цього регіону стало для росії своєрідним рятівним колом, забезпечивши новий потік доходів. Проте це також викликало занепокоєння щодо можливого підриву зусиль Заходу щодо тиску на російську економіку.

РосіявійнаАфриканафтопродукти

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