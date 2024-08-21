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кремль готує росіян до "нової нормальності" після початку вторгнення у Курську область

21 серпня 2024, 13:46
кремль готує росіян до
iakursk.ru
Український прорив на російську територію шокував російські еліти.

В росії визнали, що бої в Курській області можуть тривати кілька місяців, тому російський уряд пробує переконати росіян у тому, що вони є "новою нормальністю".

Про це пише рос ЗМІ Медуза.

Видання, посилаючись на джерела у владі пише, що початковий шок від українського наступу поступово перейшов у "звикання".

Хоча ситуація залишається напруженою, але в росії почали інформаційну кампанію з метою підготовки населення до життя в умовах цієї "нової реальності".

Український прорив на російську територію шокував російські еліти, але за 15 днів ці настрої змінилися на "привикання" до нових обставин.

Видання пише, що кремль активно працює над тим, щоб змінити суспільне сприйняття війни й переконати росіян у тому, що такі події є "новою нормою", хоч і "тимчасовою". 

Пропаганда направлена на створення образу неминучого повернення територій, хоча і вимагатиме часу.

Одним із ключових елементів цієї "нової реальності" є залучення росіян до "підтримки" Курської області через добровільно-примусові збори допомоги. 

Ще введено дострокове голосування на виборах губернатора Курської області, хоча обговорювалися і можливість скасування виборів, і заміна кандидата.

Також в кремлі обговорювали можливість проведення нової хвилі мобілізації, що, ймовірно, може відбутися до кінця 2024 року через брак резервів, але уряд і бізнес-еліта виступають проти цієї ідеї, побоюючись негативного впливу на економіку.

На сьогодні відомо, що 5 днів тому ЗСУ захопили 82 населених пункти в Курській області.

 

війна в УкраїніКурська область

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