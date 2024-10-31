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ПОЛІТИКА

кремль готується до виборів 2026 року, але результат війни може змінити стратегію – ISW

31 жовтня 2024, 14:55
кремль готується до виборів 2026 року, але результат війни може змінити стратегію – ISW
Фото: ru.electionsmeter.com
Влада готується до виборчої кампанії.

У кремлі намагаються розпочати підготовку до виборів у Державну думу росії, які заплановані на вересень 2026 року. Водночас невизначеність у питанні тривалості війни в Україні свідчить про сумніви російської влади в можливості досягнення перемоги до голосування.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують російське видання "Медуза", журналісти якого вказують, що перший заступник голови Адміністрації президента рф Сєргєй Кірієнко поки не розпочав традиційне планування виборів, яке зазвичай стартує за два роки до голосування. Із посиланням на джерело, близьке до адміністрації, зазначається, що стратегія виборчої кампанії значною мірою залежить від ситуації з війною в Україні у 2026 році.

За інформацією "Медузи", представник керівництва партії "Єдина Росія" зазначив, що наразі залишається незрозумілим, чи братимуть у кампанії активну участь військовослужбовці або ж акцент буде на фігурах, які символізують повернення до мирного життя, зокрема на прем’єр-міністрі Міхаїлє Мішустіні.

Політтехнолог, який співпрацює з кремлем та регіональною владою, припустив, що у разі продовження війни в Україні рф може зробити ставку на "силу, яка спирається на ультрапатріотизм", можливо, навіть через створення нової політичної партії або оновлення існуючої партії "Справедлива Росія". Якщо ж війна закінчиться, владі знадобляться "помірковані сили" для ведення кампанії.

На тлі цього днями партія "Справедлива Росія" оголосила на з'їзді новий політичний курс під назвою "патріотичний соціалізм". Як заявили політики, цей курс, спрямований на підтримку війни в Україні, ґрунтується на "великих досягненнях російської цивілізації" і є, за словами партійців, важливою умовою для майбутнього розвитку росії.

Нагадаємо, у проєкті бюджету росії на 2025 рік близько третини всіх витрат, або 6,3% ВВП, виділяється на військові потреби – найвищий рівень із часів Холодної війни. Вперше частка видатків на оборону буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати.

виборивійна в Україніросія окупанти

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