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кремль хоче обміняти американського журналіста на кілера ФСБ

10 вересня 2023, 17:27
кремль хоче обміняти американського журналіста на кілера ФСБ
Фото: Leratrunova
Наразі розглядається можливість обміну на заарештованих у росії американців: колишнього морпіха Пола Уїлана та журналіста Евана Гершковича.
кремль хоче повернути пов'язаного з ФСБ кілера Вадима Красікова, який відбуває довічний термін у Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. 
 
Про це пише американське видання The Wall Street Journal.
 
Один із високопоставлених західних чиновників, які беруть участь у дипломатичній роботі з росією щодо заручників, заявив, що диктатор володимир путін зацікавлений в обміні тільки Красікова. Але будь-які переговори щодо кілера будуть делікатними та непередбачуваними з огляду на серйозність його злочину, зазначив інший співрозмовник видання.

При цьому влада ФРН не повідомляла про готовність розглянути можливість обміну Красікова. Більше того, у 2022 році росія вже намагалася включити його до такої угоди, і офіційні особи США робили запит до Берліна, проте Німеччина відмовилася звільняти кілера.
 
У 2019 році Красіков убив у Берліні учасника Другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі, вистріливши в нього три рази з пістолета. У вироку німецького суду йшлося про те, що замовники хотіли помститися польовому командиру за участь у минулих конфліктах з росією.
 
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