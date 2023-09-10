кремль хоче обміняти американського журналіста на кілера ФСБ

Наразі розглядається можливість обміну на заарештованих у росії американців: колишнього морпіха Пола Уїлана та журналіста Евана Гершковича.

кремль хоче повернути пов'язаного з ФСБ кілера Вадима Красікова, який відбуває довічний термін у Німеччині за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Один із високопоставлених західних чиновників, які беруть участь у дипломатичній роботі з росією щодо заручників, заявив, що диктатор володимир путін зацікавлений в обміні тільки Красікова. Але будь-які переговори щодо кілера будуть делікатними та непередбачуваними з огляду на серйозність його злочину, зазначив інший співрозмовник видання.



При цьому влада ФРН не повідомляла про готовність розглянути можливість обміну Красікова. Більше того, у 2022 році росія вже намагалася включити його до такої угоди, і офіційні особи США робили запит до Берліна, проте Німеччина відмовилася звільняти кілера.

У 2019 році Красіков убив у Берліні учасника Другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі, вистріливши в нього три рази з пістолета. У вироку німецького суду йшлося про те, що замовники хотіли помститися польовому командиру за участь у минулих конфліктах з росією.