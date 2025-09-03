Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль спростував слова Трампа про змову з Китаєм і КНДР

03 вересня 2025, 15:48
кремль спростував слова Трампа про змову з Китаєм і КНДР
Фото: AFP Photo: Alexander Nemenov
Після заяви Дональда Трампа про можливу змову між москвою, Пекіном і Пхеньяном, у кремлі поспішили запевнити, що жодних антисоюзів проти США не існує.

Відносини росії з партнерами на Сході, зокрема з Китаєм і Північною Кореєю, будуються "на благо", а не "проти когось", заявив речник кремля Дмітрій Пєсков, коментуючи слова президента Дональда Трампа про можливу змову проти США.

Про це Пєсков сказав у коментарі російським пропагандистам.

У москві сподіваються, що заява Трампа мала переносне значення, адже, за словами речника кремля, "ніхто не будує жодних змов".

"Сподіваємося, що йшлося про якийсь переносний сенс, що це не в прямому значенні, тим більше, що жодних змов ніхто не будує", – сказав Пєсков у коментарі російським ЗМІ 3 вересня.

За його словами, співпраця рф із Китаєм, КНДР та іншими країнами в рамках багатосторонніх форматів, таких як ШОС і БРІКС, має на меті благо народів-учасників, а не протистояння третім країнам.

"Принцип простий це співпраця на благо народів наших країн, а не проти когось. Тому ніхто змов не будує. На це немає ні бажання, ні часу. Є бажання й прагнення працювати на користь власних народів", – додав він.

Заява пролунала у відповідь на допис Дональда Трампа у соціальній мережі Truth Social, де той прокоментував святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, що відбулося в Пекіні.

"Нехай у голови КНР і чудового народу Китаю буде прекрасний і незабутній святковий день. Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання владіміру путіну та Кім Чен Ину, поки ви разом з ними готуєте змову проти США", – написав Трамп.

Раніше ми писали, що Трамп заявив про змову росії, Китаю та КНДР проти США.

