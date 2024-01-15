Кулеба заявив про необхідність альянсу між Україною та Польщею в межах Європейського Союзу

На його думку, Україні та Польщі вже зараз варто задуматись над питанням того, як надалі вирішувати двосторонні проблеми на шляху до ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна та Польща мають думати над створенням спільного Альянсу в рамках Європейського Союзу.

Про це він заявив в інтерв'ю Układ Sił.

"Я вважаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми повинні вже починати думати, це українсько-польський союз в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими", - сказав Кулеба.

На його думку, Україні та Польщі вже зараз варто задуматись над питанням того, як надалі вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу. Мова йде зокрема про блокування польськими фермерами кордону з Україною та експортом українського зерна.

"Чим глибше ми заглиблюємося в переговори про вступ, тим більше таких питань буде виникати з різних сторін. Поляки та українці повинні не допускати переростання таких ситуацій у проблеми та вирішувати їх швидко та дружньо, оскільки нам уже не вдалося запобігти їх виникненню", - заявив міністр.

Він також вважає, що як Україні, так і Польщі варто задуматись над тим, що країни будуть разом робити в Європейському Союзі та який буде спільний внесок. Кулеба зауважив, що після вступу України до ЄС вся Східна Європа буде частиною одного європейського політичного проекту, за винятком Білорусі.

"Вперше в історії вся Європа від Лісабона до Києва житиме як одне ціле. Українці та поляки будуть частиною цього великого проекту і матимуть свою роль. Це той вид стратегічної дискусії та партнерства, до якого, на мою думку, ми повинні прагнути", - сказав він.

Нагадаємо, за останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.