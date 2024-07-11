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ПОЛІТИКА

Київ прагне організувати другий Саміт миру з росією перед виборами в США

11 липня 2024, 09:29
Київ прагне організувати другий Саміт миру з росією перед виборами в США
учасники саміту миру (getty images)
Декілька чиновників із деяких західних союзних країн заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю росії до виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що прагнення Києва організувати зустріч до виборів у США вказує на те, що Україна відчуває терміновість, оскільки стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому. Передбачуваний кандидат у президенти від Республіканської партії вихвалявся, що припинить війну на момент своєї інавгурації у січні, і висловився проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Як пише Bloomberg, один із українських чиновників підтвердив план провести другий саміт перед виборами в США. Декілька чиновників із деяких західних союзних країн заявили, що будь-яка зустріч має бути ретельно організована з чіткою метою та керованими очікуваннями.

Проте деякі американські чиновники не переконані, що саміт із росією та Україною відбудеться.

Також Bloomberg нагадало, що у вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Інституті Рейгана у Вашингтоні, закликав США допомогти організувати другий саміт, щоб зробити його "вагомішим і по-справжньому вирішальним".

15-16 червня Україна провела перший саміт миру - зустріч лідерів низки держав щодо формули миру. Він відбувся на швейцарському курорті Бюргеншток, участь взяли 92 країни. При цьому більшість держав було представлено на найвищому рівні - на саміт від них поїхали прем'єри чи президенти.

саміт мируросія загрозавибори у США

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