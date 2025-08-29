Кислиця оприлюднив подробиці переговорів із Віткоффом у США

Зустріч у Нью-Йорку стала продовженням домовленостей лідерів України та США.

Зустріч керівника офісу президента Андрія Єрмака з представником Білого дому Стівом Віткоффом відбулася у конструктивній атмосфері та була присвячена пошуку шляхів виконання домовленостей, досягнутих між президентами України та США.

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"Розмова утрьох, у якій я брав участь від початку до завершення, пройшла в діловому та відкритому дусі. Учасники намагалися дати оцінку ситуації після переговорів лідерів держав і визначити механізми реалізації досягнутих домовленостей", – зазначив дипломат.

У соцмережі Х він окремо підкреслив, що зустріч пройшла з відчуттям щирої зацікавленості обох сторін у практичному виконанні рішень, узгоджених у Вашингтоні 18 серпня.

Андрій Єрмак, зі свого боку, наголосив, що Україна позитивно ставиться до всіх мирних ініціатив США, однак росія систематично блокує будь-які кроки, необхідні для завершення війни. "Необхідний посилений тиск міжнародної спільноти, аби змусити росію реально рухатися до миру та брати участь у критично важливих зустрічах на рівні світових лідерів", – заявив глава ОП.