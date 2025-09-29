Китай готує суворі обмеження проти "тіньового флоту" рф – Bloomberg

Вони торкнуться старих танкерів, що перевозять санкційну нафту з Ірану

Оператори терміналів у одному з ключових нафтових портів Китаю Циндао готують нові обмеження для "тіньового флоту" рф.

Згідно із обмеженнями, які наберуть чинності 1 листопада, кораблі, вік яких перевищує 30 років, отримуватимуть заборону на швартування. Це ж стосується і суден, які мають недійсні сертифікати чи змінили свої ідентифікатори Міжнародної морської організації.

Крім того, інші судна, які заходитимуть до порту, будуть оцінювати за ризиковим профілем. На нього впливатимуть вік корабля, а також страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища. Якщо танкер отримає низький бал, йому теж заборонять швартуватися.