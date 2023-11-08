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Китай і росія намагаються отримати підтримку на тлі війни Ізраїлю в Газі – The Wall Street Journal

08 листопада 2023, 11:40
Китай і росія намагаються отримати підтримку на тлі війни Ізраїлю в Газі – The Wall Street Journal
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Війна в секторі Газа надає геополітичним суперникам США: Китаю і росії можливість заручитися підтримкою в світі, що дозволяє двом репресивним автократіям підняти хвилю симпатії до палестинців і позиціонувати себе як борців за цінності і мир

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

"Xоч і москва, і Пекін підтримували тісні стосунки з Ізраїлем протягом десятиліть, але прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху навіть використовував рекламні щити, на яких був зображений він з президентом рф путіним під час минулорічних виборів, обидві держави явно відмовилися критикувати Хамас за напад на південь Ізраїлю 7 жовтня", - йдеться в матеріалі. 

Журналісти пишуть, що дистанціювавшись від Ізраїлю, росія і Китай зосередилися на тому, щоб представити війну як частину глобальної боротьби за владу проти США. При цьому Ізраїль нібито є лише регіональним пішаком Вашингтона.

путін, чия армія зрівняла з землею кілька українських міст, сказав в зверненні минулого тижня, що у нього "сльозяться очі", коли він спостерігає за ізраїльськими бомбардуваннями сектору Газа. 

Він додав, що російські солдати в Україні борються з тим самим американським "коренем зла", і їхні бої вирішать долю росії і всього світу, включаючи майбутнє палестинського народу.

Китай був більш стриманий, лідер КНР Сі Цзіньпін уникав публічних коментарів щодо Близького Сходу після нападу Хамас. 

В той же час китайські ЗМІ критикували "лицемірство" і "розпалювання війни" США на Близькому Сході та протиставили це вимогам Пекіна щодо негайного припинення вогню і створення Палестинської держави.

Пекін заявив, що його позиція щодо палестинського питання така ж, як і в росії, і обидві країни спільно проголосували в Раді Безпеки ООН минулого місяця, щоб накласти вето на резолюцію щодо кризи, запропоновану США.

"Країни повинні підтримувати міжнародне право, а не чіплятися за геополітичні розрахунки, не кажучи вже про подвійні стандарти. Китай продовжуватиме стояти на боці міжнародного права та законних прагнень арабського та ісламського світу", - заявив представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь.

"Скрутне становище на Близькому Сході має змусити Вашингтон відмовитися від свого давнього ворожого ставлення до Китаю", - зявив керівник дослідницької групи Центру Китаю та глобалізації в Пекіні Ван Хуйяо.

"Вони справді не повинні ставитися до Китаю як до суперника. У них є виклик російської війни в Україні, тепер у них буде інший виклик ізраїльсько-палестинського конфлікту. Вони також не повинні мати виклик з Китаєм", - сказав він і додав, що вони повинні ставитися до Китаю як до партнера, як до миротворця, і повинні співпрацювати з Китаєм у цих глобальних питаннях.

Хамас високо оцінив такі сигнали і один із головних лідерів угруповання Халед Мешаль заявив, що Хамас прагне "співпраці з великими державами Китаєм і росією". 

За словами ватажка Хамас, росія виграла від атаки 7 жовтня, оскільки вона відвернула увагу Вашингтона від України, і що Китай може бути надихнутий рейдом Хамас на власні плани захоплення Тайваню.

"На відміну від росії та Китаю, США та більшість інших західних країн вважають ХАМАС, члени якого 7 жовтня вбили близько 1400 ізраїльтян і взяли сотні інших у заручники, терористичною організацією", - йдеться в статті WSJ.

 
РосіяХАМАСКитайГаза

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