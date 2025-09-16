Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай закликає ЄС об'єднатися у протидії тарифним війнам

16 вересня 2025, 12:39
Фото: з вільного доступу
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Європейський Союз до спільних дій проти зловживання імпортними митами, натякаючи на торговельну політику США.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї звернувся до Європейського Союзу із закликом спільно протистояти зловживанню імпортними митами, очевидно маючи на увазі агресивну тарифну політику адміністрації США Дональда Трампа. 

Про це він заявив під час переговорів у Варшаві з польським колегою Радославом Сікорським, інформує МЗС Китаю.

"Зловживання тарифами порушує правила міжнародної торгівлі та шкодить законним інтересам усіх країн. Китай та ЄС повинні спільно чинити опір цьому", - сказав Ван.

За його словами, країни, які вдаються до економічного тиску через тарифи, не можуть розраховувати на конструктивні домовленості. Хоча така стратегія може здатися ефективною, довгострокові наслідки — загроза міжнародній стабільності та шкода власним інтересам і переважують короткострокові вигоди.

Міністр закордонних справ Китаю також наголосив на важливості дипломатичних відносин, партнерства та солідарності між країнами, особливо в умовах зростаючої турбулентності у глобальних справах. Він закликав захищати законні права і міжнародну справедливість.

Політичний тон цих заяв підтримав і Радослав Сікорський. Він зазначив, що тарифна ескалація підриває довіру у міжнародній торгівлі, порушує норми СОТ, дестабілізує виробничі ланцюги та робить систему глобального управління менш ефективною. Польща, за словами Сікорського, готова співпрацювати з Китаєм у реформуванні світової торговельної системи.

Хоча ніхто із посадовців прямо не назвав США ініціатором цих тарифних заходів, очевидним є натяк на імпортні мита, введені адміністрацією Трампа проти численних торговельних партнерів, під різними приводами.

 
КитайЄвросоюз

