Китай краде секрети ШІ для шпигунства за турбонаддувом – ФБР

В США вважають, що Китай може використовувати зібрані особисті дані, щоб ідентифікувати американських шпигунів, а також для стеження за чиновниками в Білому домі.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Ще влітку 2018 року співробітник корпорації Apple Сяолан Чжан вирушив до аеропорту Сан-Хосе в Каліфорнії, щоб сісти на рейс до Пекіна.

Чжан пройшов контрольно-пропускний пункт у терміналі, коли до нього підійшли агенти ФБР. Після наводки служби безпеки Apple Чжана заарештували і звинуватили в крадіжці комерційної таємниці, пов’язаної з програмою автономного керування компанії

"Це була сутичка в безперервній тіньовій війні між США та Китаєм за перевагу в області штучного інтелекту. Два суперники намагаються вирватися вперед у освоєнні технології з потенціалом змінити економіку, геополітику та війну", - пише The Wall Street Journal.

Штучний інтелект був в списку критично важливих технологій США, які необхідно захистити ФБР, так само як Китай помістив його до списку технологій, у яких його науковці хотіли б досягти прориву до 2025 року. Можливості ШІ Китаю вже вважаються величезними, але нещодавно розвідувальні служби США зробили нові попередження, окрім загрози крадіжки інтелектуальної власності.

"ФБР та інші агентства вважають, що замість того, щоб просто викрадати комерційні таємниці, Китай може використовувати штучний інтелект для збору та накопичення даних про американців у масштабах, які ніколи раніше не були можливими", - пишуть журналісти.

За останній рік проблема постала настільки гостро, що глава ФБР і глави розвідок країн Заходу провели у жовтні зустріч з представниками цієї технологічної галузі.

В США впевнені, що китайська влада може використовувати зібрані особисті дані, щоб ідентифікувати американських шпигунів, а також для стеження за чиновниками в Білому домі.

"Китай може використати штучний інтелект, щоб створити досьє практично на кожного американця з деталями, починаючи від їхніх медичних записів до кредитних карток і від номерів паспортів до імен та адрес їхніх батьків і дітей. Візьміть ці досьє та додайте кілька сотень тисяч хакерів, які працюють на китайський уряд, і ми отримаємо жахливу потенційну загрозу національній безпеці", - заявив ексгенеральний юрисконсульт Агентства національної безпеки Гленн Герстелл.