Китай може збільшити імпорт російського газу по "Силі Сибіру 1"

29 серпня 2025, 16:21
Китай може збільшити імпорт російського газу по
Фото: з вільних джерел
За оцінками, обсяги імпорту по "Силі Сибіру 1" можуть зрости до 45 млрд кубометрів на рік, якщо домовленості будуть досягнуті.

Китай розглядає можливість нарощування закупівель російського газу через наявний газопровід "Сила Сибіру 1", тоді як перемовини щодо будівництва другої магістралі — "Сили Сибіру 2" — не дають прогресу. Це створює перешкоди для планів москви розширити експорт після втрати європейського ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Енергетика стане ключовою темою зустрічі владіміра путіна і Сі Цзіньпіна, яка відбудеться наступного тижня у Китаї. Однак, за даними співрозмовників агентства, прориву щодо будівництва "Сили Сибіру 2" вартістю 13,6 млрд доларів, яка мала б постачати 50 млрд кубометрів газу на рік у північно-західні регіони КНР, очікувати не варто.

Нині "Сила Сибіру 1" забезпечує поставки в обсязі 38 млрд кубометрів щорічно. "Газпром" і китайська CNPC обговорюють можливе збільшення цього показника ще на 6 млрд кубометрів із 2031 року. Такі обсяги можуть приносити російському концерну близько 1,5 млрд доларів на рік за умови ціни 250 доларів за тисячу кубометрів.

Китайська держкомпанія PipeChina вже почала дослідження щодо розширення своєї газотранспортної інфраструктури для прийому додаткових обсягів. Нове будівництво може стартувати у другій половині 2026 року.

росія планувала за допомогою цього проєкту переорієнтувати західносибірський газ на Китай. Спочатку задуманий як інструмент конкуренції між ЄС і Пекіном, після 2022 року він став критично важливим для москви через майже повну втрату європейського ринку.

Однак понад десять років перемовин не дозволили сторонам домовитися про ключові параметри — ціну та фінансування.

Водночас Пекін активно розвиває власний видобуток та відновлювану енергетику, що зменшує його потребу в імпорті. Проте геополітичні фактори роблять російський газ привабливим для довгострокових контрактів, зазначає експертка Колумбійського університету Тетяна Мітрова.

За оцінками, обсяги імпорту по "Силі Сибіру 1" можуть зрости до 45 млрд кубометрів на рік, якщо домовленості будуть досягнуті.

