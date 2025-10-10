Китай перетворює Тибет на центр світової сонячної енергетики – NYT

Найбільший комплекс — сонячний парк Талатан — займає понад 162 квадратні милі у провінції Цінхай.

На Тибетському плато, на висоті майже 3 тисячі метрів, Китай створює гігантську мережу сонячних електростанцій, яка вже перевищує за площею сім Мангеттенів.

Як повідомляє The New York Times, мета проєкту — використати унікальні природні умови регіону для виробництва дешевої відновлювальної енергії.

Найбільший комплекс — сонячний парк Талатан — займає понад 162 квадратні милі у провінції Цінхай. Він уже забезпечує електроенергією місцеві громади, високошвидкісні залізничні маршрути та центри обробки даних, які підтримують розвиток штучного інтелекту в Китаї.

Президент Сі Цзіньпін нещодавно пообіцяв збільшити використання відновлюваної енергії в шість разів і скоротити викиди парникових газів. Це стало важливим кроком для держави, яка нині спалює більше вугілля, ніж решта світу разом узята.

Паралельно Китай інвестує у вітрову енергетику, акумулятори, електромобілі та зводить п’ять нових гребель на річці Ярлунг Цангпо. Останнє викликає занепокоєння Індії, яка побоюється впливу на водопостачання своїх територій.

Попри технічні виклики — зокрема сильні вітри та розріджене повітря на висоті — Китай уже навчився балансувати сонячну енергію вдень і вітрову вночі, забезпечуючи стабільність енергосистеми.

За даними NYT, лише за три тижні Китай встановлює нові сонячні панелі з потужністю, еквівалентною найбільшій у світі гідроелектростанції "Три ущелини". Це підтверджує амбіції Пекіна стати глобальним лідером у сфері чистої енергетики.