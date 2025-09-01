Китай пообіцяв $280 млн допомоги і $1,4 млрд позик державам-членам ШОС

Вчора у Китаї стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Лідер Китаю Сі Цзиньпін привітав десятки лідерів євразійських держав-членів та інших країн-партнерів і спостерігачів, зокрема російського лідера путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.

Раніше стало відомо, що саміт відвідають 26 іноземних глав держав та урядів, включно з лідерами В'єтнаму, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Білорусі, Ірану, Сербії та Словаччини.

Сі заявив, що “завдання безпеки та розвитку, що стоять перед державами-членами, стали ще складнішими”, і закликав їх “протистояти менталітету холодної війни, блоковій конфронтації та залякуванню”.

“Ми повинні підтримувати міжнародну систему, в основі якої лежить Організація Об'єднаних Націй, та підтримувати багатосторонню торговельну систему, в основі якої лежить Світова організація торгівлі”, ‒ зазначив китайський політик.

Цзиньпін високо оцінив посилення ШОС, заявивши, що вони будують нову модель “справжнього багатостороннього співробітництва”.

Він закликав до подальшої співпраці країн-членів у використанні їхніх “мегамасштабних ринків” для стимулювання торгівлі та інвестицій, і сказав, що Китай надасть 2 млрд юанів (280 млн доларів США) безкоштовної допомоги державам-членам цього року та ще 10 млрд юанів позик банківському консорціуму ШОС.