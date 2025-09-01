Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Китай пообіцяв $280 млн допомоги і $1,4 млрд позик державам-членам ШОС

01 вересня 2025, 13:53
Китай пообіцяв $280 млн допомоги і $1,4 млрд позик державам-членам ШОС
Фото: з вільного доступу
Сі Цзиньпін закликав країни-члени організації "протистояти менталітету холодної війни, блоковій конфронтації та залякуванню"
Вчора у Китаї стартував саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Лідер Китаю Сі Цзиньпін привітав десятки лідерів євразійських держав-членів та інших країн-партнерів і спостерігачів, зокрема російського лідера путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Раніше стало відомо, що саміт відвідають 26 іноземних глав держав та урядів, включно з лідерами В'єтнаму, Індонезії, Малайзії, Пакистану, Білорусі, Ірану, Сербії та Словаччини.
 
Сі заявив, що “завдання безпеки та розвитку, що стоять перед державами-членами, стали ще складнішими”, і закликав їх “протистояти менталітету холодної війни, блоковій конфронтації та залякуванню”.
 
Ми повинні підтримувати міжнародну систему, в основі якої лежить Організація Об'єднаних Націй, та підтримувати багатосторонню торговельну систему, в основі якої лежить Світова організація торгівлі”, ‒ зазначив китайський політик.
 
Цзиньпін високо оцінив посилення ШОС, заявивши, що вони будують нову модель “справжнього багатостороннього співробітництва”.
 
Він закликав до подальшої співпраці країн-членів у використанні їхніх “мегамасштабних ринків” для стимулювання торгівлі та інвестицій, і сказав, що Китай надасть 2 млрд юанів (280 млн доларів США) безкоштовної допомоги державам-членам цього року та ще 10 млрд юанів позик банківському консорціуму ШОС.

 

