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ПОЛІТИКА

Китай прирівнює можливі постачання зброї до росії з військовою підтримкою США Тайваню

07 березня 2023, 10:37
Китай прирівнює можливі постачання зброї до росії з військовою підтримкою США Тайваню
Фото: з вільного доступу
Цинь Ган заявив, що війна рф проти України "керується невидимою рукою", яка підштовхує до затягування та ескалації.

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган прирівняв будь-яку можливу майбутню військову підтримку Пекіном війни росії проти України до продажу США зброї Тайваню.

 Про це повідомляє CNN.

"Чому США просять Китай не надавати зброю росії, в той час, як самі продовжують продавати зброю Тайваню?", - заявив він під час прес-конференції.

Цинь Ган назвав "абсурдним" втручання високопосадовців США в питання Тайваню, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права в це втручатися", - наголосив він.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території і не виключає застосування сили для "возз'єднання" з островом. Цинь Ган також повторив давню позицію Пекіна, відмовившись виключати застосування сили для повернення Тайваню під свій контроль.

 "Ми будемо продовжувати працювати з найбільшою щирістю і докладати максимальних зусиль для мирного возз'єднання. Тим часом, ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів" - сказав він.

"Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброю жодній зі сторін. Китай завжди виносить власне судження і приймає рішення щодо цієї позиції самостійно, виходячи з суті питання. Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями і діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням полум'я і зниженням температури ми обрали останнє", - наголосив глава МЗС Китаю.

Цинь Ган наголосив, що "процес мирних переговорів повинен розпочатися якомога швидше" для вирішення ситуації в Україні. Він додав, що "санкції і тиск не вирішать проблему".

Цинь Ган також заявив, що війна рф проти України "керується невидимою рукою", яка підштовхує до затягування та ескалації.

"Чим більш нестабільним стає світ, тим більш важливо, щоб Китай і росія неухильно розвивали свої відносини. Відносини між Китаєм і росією не ґрунтуються на союзі і конфронтації та не спрямовані проти будь-якої третьої сторони. Це не є загрозою для жодної країни", - додав він.

В останні тижні офіційні особи США попереджали, що, за даними розвідки, Пекін розглядає можливість надання летальної допомоги росії. Китай це заперечував. Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен уже попередив, що Вашингтон може застосувати санкції проти Китаю, якщо Пекін відправить зброю рф.

Нагадаємо, США заявляють, що Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з меседжами, які повністю збігаються з позицією росії щодо України.

СШАКитайвійназброяТайвань

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