Китай створив власну версію російської броньованої машини Typhoon

Ймовірно, Китай черпає натхнення з російських військових розробок, оскільки нещодавно було помічено китайську броньовану машину, яка дуже схожа на російську серію KamAZ Typhoon.

Про це пише Defence blog.

Видання зазначає, що на нещодавньому відео машина, яку можна побачити, має практично ідентичну конфігурацію з російською Typhoon. Це модульна машина, що захищена від мін та засідок (MRAP). Її розробив KamAZ для російських збройних сил.

Вказується, що наявні дані свідчать, що китайська версія повторює компоновку Typhoon, використовуючи конфігурацію 6×6, побудовану на шасі, схожому на тактичний вантажний автомобіль Shaanxi HMV3.

Цей транспортний засіб має модульний задній відсік, в якому розміщуються військовослужбовці, й він відокремлений від кабіни водія та екіпажу. Як і його російський аналог, модуль для військовослужбовців оснащений гідравлічною рампою та мінними сидіннями, які підвішені до даху з метою зменшення вибухової сили під час вибуху. Повідомляється, що незалежна гідропневматична система дозволяє водієві дистанційно регулювати висоту проїзду, підвищуючи як мінну стійкість, так і мобільність на пересіченій місцевості. Також вказується, що в задньому відсіку встановлені тримачі для особистої зброї, ремені безпеки та підголівники для підвищення безпеки при пересуванні військ.

В публікації йдеться, що створення цієї машини в Китаї може свідчити про цілеспрямовану спробу створити масштабовану платформу MRAP, оскільки китайські інженери-оборонівці, судячи з усього, одночасно розробляють версії 6×6 і 8×8.

Видання додає, що росія також запропонувала кілька варіантів з різною кількістю осей, призначених для різних завдань і вантажопідйомності. Зазначається, що хоча й виробника цієї техніки не вказано, але схожість транспортного засобу з російською архітектурою MRAP важко не помітити.

Примітно, що випуск такої техніки відбувається в той час, коли Китай продовжує розширювати свій портфель наземних систем, все більше віддаючи перевагу модульним, вибухостійким конструкціям, придатним для асиметричної війни та операцій з внутрішньої безпеки.

Те, що країна швидко впроваджує варіанти 6×6 і 8×8 з самого початку свідчить про прагнення зрівнятися або перевершити існуючі російські можливості в області броньованої мобільності.