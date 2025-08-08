Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай відмовляється припиняти закупівлі російської нафти попри тиск США та погрози тарифами

08 серпня 2025, 19:45
Китай відмовляється припиняти закупівлі російської нафти попри тиск США та погрози тарифами
Фото: з вільного доступу
Пекін вважає, що купівля нафти в росії - його "законне право".

Китай не збирається відмовлятися від закупівель російської нафти попри тиск США та погрози новими тарифами. Пекін вважає, що купівля нафти в росії - його "законне право".

Про це повідомляє Bloomberg.

"Для Китаю є законним та легітимним - здійснювати нормальне економічне, торгівельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи росію... Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - заявили у міністерстві закордонних справ Китаю.

Заява Китаю пов'язана із тим, що президент США Дональд Трамп не виключив введення додаткових тарифів проти китайських товарів. Це стане покаранням для Пекіну за активну купівлю нафти з росії.

З іншого боку, головний радник Трампа Пітер Наварро применшив ймовірність нових тарифів проти Китаю, зазначивши, що це нібито може "зашкодити США". А міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що антикитайські тарифи "можуть обговорюватися в певний момент".

Видання зазначає, що в липні китайський імпорт з росії склав трохи понад 10 мільярдів доларів. З початку 2025 року обсяги імпорту впали на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Нагадаємо, російський диктатор владімір путін поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це сталося напередодні можливої зустрічі путіна з президентом США Дональдом Трампом.

КитайДональд Трампмитанафта рф

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється