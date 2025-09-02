Китай водить безвіз для росіян

Також пекін і москва підписують угоди про енергетичну співпрацю.

Вже з 15 вересня 2025 року Китай вводить пробний безвізовий режим для громадян рф з чинними закордонними паспортами.

Також Пекін підтримав низку стратегічних домовленостей із москвою, зокрема щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Про це йдеться в заяві МЗС рф.

Китай запроваджує річний безвізовий режим для громадян Росії. Як повідомляє ТАСС, рішення набуде чинності з 15 вересня 2025 року та діятиме до 14 вересня 2026 року.

"З метою подальшого сприяння взаємним поїздкам громадян КНР та інших країн китайська сторона ухвалила рішення розширити коло країн, громадяни яких мають право на безвізовий в’їзд. З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року діятиме пробна безвізова політика щодо громадян росії, які мають звичайні закордонні паспорти". - йдеться в заяві.

Окрім безвізу, сторони підписали десятки нових двосторонніх документів у сферах енергетики, штучного інтелекту, науки та технологій. Серед ключових — меморандум про реалізацію проекту "Сила Сибіру-2", а також транзитного газопроводу "Союз Схід" через територію Монголії.

За даними "Газпрому", новий трубопровід дозволить Росії щорічно постачати до Китаю до 50 млрд кубометрів газу протягом 30 років.

Також сторони домовилися збільшити обсяги постачань через чинний газопровід "Сила Сибіру" - з 38 до 44 млрд кубометрів на рік. У компанії заявили, що ціна для Китаю буде нижчою, ніж для європейських країн.

Зранку 2 вересня ми писали, що зустріч путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні: про Україну не говорили.