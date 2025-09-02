Зустріч путіна і Сі Цзіньпіна в Пекіні: про Україну не говорили

Така тиша викликає багато припущень про подальші політичні кроки двох країн.

У вівторок, 2 вересня, у Пекіні відбулися двосторонні переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським президентом Володимиром путіним.

Про це інформує агенція Reuters.

путін подякував Сі Цзіньпіну за теплий прийом, назвав його "дорогим другом" і відзначив, що відносини між Росією та Китаєм зараз перебувають на "безпрецедентно високому рівні". Він також згадав радянсько-китайське "братерство по зброї" часів Другої світової війни, підкресливши довіру та взаємну підтримку між двома країнами.

У свою чергу, Сі Цзіньпін назвав путіна "старим другом" і заявив про готовність Китаю співпрацювати з росією задля розвитку, підтримки міжнародної справедливості та створення "справедливої й розумної системи глобального управління".

Прямих заяв щодо війни в Україні на цій зустрічі не було.

Водночас її розглядають як демонстрацію солідарності між москвою та Пекіном на тлі посиленого тиску з боку Заходу.