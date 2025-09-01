Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

01 вересня 2025, 11:11
путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
Фото: REUTERS
За словами путіна, війна розпочалася не в результаті "нападу" рф

російський диктатор путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що "розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні".

Про це повідомляє пропагандистське видання.

путін вкотре повторив брехливі твердження про війну в Україні. За його словами, війна розпочалася не в результаті "нападу" рф, а в результаті нібито "державного перевороту".
 
Диктатор додав, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин війни.
 
"росія в питанні «української кризи» дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", – йдеться у заяві путіна.
 
Нагадаємо, російський диктатор путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. 
Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О’Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється