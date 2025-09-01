путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

За словами путіна, війна розпочалася не в результаті "нападу" рф

російський диктатор путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що "розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні".

Про це повідомляє пропагандистське видання.

путін вкотре повторив брехливі твердження про війну в Україні. За його словами, війна розпочалася не в результаті "нападу" рф, а в результаті нібито "державного перевороту".

Диктатор додав, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин війни.

"росія в питанні «української кризи» дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", – йдеться у заяві путіна.

Нагадаємо, російський диктатор путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні.