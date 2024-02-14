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ПОЛІТИКА

Китай виступає на боці росії в ООН і закликає припинити постачання зброї Україні

14 лютого 2024, 17:22
Китай виступає на боці росії в ООН і закликає припинити постачання зброї Україні
Джерело: glavcom
Китай офіційно не надає підтримку рф, але Пекін надав кремлю фінансову допомогу, що дало змогу рф продовжувати вести бойові дії.

За словами постійного представника Китаю в ООН Чжан Цзюня, слід дотримуватися Мінської угоди, досягнутої 2014 року, "більшість положень якої досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше".

Постпред Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати повинні припинити постачання зброї в Україну заради дипломатії.

Про це повідомляє Newsweek.

"Деяким країнам варто негайно припинити підливати масло у вогонь і не підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти", — заявив він на засіданні Радбезу ООН, присвяченому питанню про Україну.

Такі коментарі прозвучали на тлі повідомлень про те, що представники Кремля зацікавлені в дипломатичному вирішенні конфлікту. Водночас Україна розраховує на додаткове фінансування з боку США.

Китай офіційно не надає підтримку рф, але Пекін надав кремлю фінансову допомогу, що дало змогу рф продовжувати вести бойові дії.

Китай закликав до дотримання Мінської угоди, досягнутої 2014 року.

"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше", — заявив представник КНР, додавши, що це питання заслуговує на увагу обох сторін конфлікту.

За його словами, безпека однієї країни не повинна забезпечуватися коштом безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована шляхом посилення або навіть розширення військових угруповань.

"Інтереси всіх країн у тому, що стосується безпеки, рівні", — сказав Чжан Цзюнь.

Він також закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і спільного напряму політичного врегулювання, замість тиску, наклепу та односторонніх санкцій, не кажучи вже про застосування сили", — зазначив він.

Експерти стверджують, що допомога США Києву має вирішальне значення для зусиль, спрямованих на звільнення окупованої території.

Нагадаємо, , ЄС уперше запропонував експортні обмеження проти компаній у Китаї та Індії через їхню ймовірну роль у постачанні до росії заборонених технологій та електроніки.

Китайрф тероризмООН

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