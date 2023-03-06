Китай вивчає досвід використання Україною безпілотників для відбиття російського наступу – ЗМІ

Китайські аналітики кажуть, що російське вторгнення показало, як сильно безпілотні апарати тепер впливають на хід війни.

Те, як Україна використовує безпілотники, щоб відбити атаки росії, змінює хід війни і дає армії Китаю важливий урок, - кажуть китайські аналітики. Минулого тижня Кремль поскаржився, що Київ відправив такі апарати вглиб російської території. Через це путін почав говорити про необхідність зміцнити захист кордонів.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"За використанням безпілотних апаратів у війні, яка триває вже другий рік, пильно стежить китайська Народно-визвольна армія", - пише гонконгська газета.

Видання вказує на коментар, опублікований нещодавно на PLA Daily, сайті китайської армії. В ньому йшлося про те, що безпілотники, а також інші технології, такі як комерційні супутники, сильно змінили сучасні методи ведення війни. Сотні апаратів для розвідки і завдання ударів літають над Україною і Росією щодня. Їх запускають обидві сторони. Це перша повномасштабна війна безпілотників в історії.

Гонконгське видання нагадує, що Україна використовує турецькі Bayraktar TB2. Минулого квітня такий український апарат пролетів щонайменше 150 кілометрів вглиб території росії, завдавши удар по двох нефтебазах. Також українська армія використовує невеликі апарати вітчизняного виробництва Punisher і польські дрони-камікадзе Warmate. South China Morning Post зауважує, що хоч росія вважається другим у світі експортером зброї, їй бракує потужного флоту безпілотників. Вона використовує розвідувальні парпати "Орлан-10" і дрони-камікадзе "Куб-БПЛА", а також "Елерон-3СВ", які теж розроблені для розвідки.

"Хоч ще до війни було розуміння про важливість невеликих БПЛА, на мою думку, рівень важливості таких систем і їхня всюдисущість на полі бою стала несподіванкою", - сказав старший військовий експерт американського аналітичного центру RAND Corp Джан Джентіле.

З ним згоден колишній інструктор армії Китаю Сун Чжунпінь. За його словами, безпілотники змінили суть конфлікту, оскільки їх можна використовувати як для розвідки, так і для завдання атак.

"Безпілотники зіграли ключову роль у цьому військовому протистоянні. Урок для Китаю полягає в тому, що китайській армії доведеться продовжити дослідження і розробки безпілотних технологій. Тому що вони будуть грати більшу роль у майбутніх битвах", - сказав китайський експерт.

South China Morning Post зауважує, що Китай - один з лідерів в розробці і виробництві безпілотних систем. Його армія використовує низку моделей, найвідоміші з яких Wing Loong і CASC Rainbow. Пекін також намагається інтегрувати технології штучного інтелекту в систему ухвалення рішень для безпілотників.

Раніше повідомлялось, що США та інші західні країни програють Китаю у "гонці" за розвиток передових технологій і утримання талантів, Пекін потенційно може встановити монополію в деяких сферах.