Китай не підливає масла у вогонь – Ван І щодо поставок зброї росії

Міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив, що КНР не постачають зброю російській федерації.

Вчора він мав зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами Ван І, Китай сподівається, що відносини між країнами продовжать приносити користь двом народам, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

"Ван І докладно зупинився на принциповій позиції Китаю з українського питання, підкресливши, що Китай дотримується політичного врегулювання питань "гарячих точок", наполегливо переконує в необхідності миру і сприяє переговорам, не підливає масла у вогонь, не користується можливістю отримати вигоду і не продає смертоносну зброю в зони конфлікту або сторонам конфлікту", - написано в заяві.