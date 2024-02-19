Китай не підливає масла у вогонь – Ван І щодо поставок зброї росії
Вчора він мав зустріч з главою українського МЗС Дмитром Кулебою в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
За словами Ван І, Китай сподівається, що відносини між країнами продовжать приносити користь двом народам, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.
"Ван І докладно зупинився на принциповій позиції Китаю з українського питання, підкресливши, що Китай дотримується політичного врегулювання питань "гарячих точок", наполегливо переконує в необхідності миру і сприяє переговорам, не підливає масла у вогонь, не користується можливістю отримати вигоду і не продає смертоносну зброю в зони конфлікту або сторонам конфлікту", - написано в заяві.Ми вчора повідомляли, що Кулеба на Мюнхенській конференції поговорив з головою МЗС Китаю.