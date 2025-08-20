Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія чекатиме на гарантії безпеки перед відправкою солдатів до України

20 серпня 2025, 18:56
Фото: з вільних джерел
Насамперед потрібно укласти мирний договір, і зрозуміти які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки, якою буде роль європейських країн.

Говорити про те, чи братимуть участь латвійські солдати в забезпеченні миру в Україні, можна буде тоді, коли стане зрозуміло, якими будуть гарантії безпеки і яку роль візьмуть на себе країни Європи.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Delfi.

"Якщо буде мирний договір або мирна угода з гарантіями безпеки, то йтиметься і про потенційну присутність країн Європи та країн-учасниць НАТО у гарантуванні цього мирного договору", - сказав Рінкевичс.

За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір, і зрозуміти які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки, якою буде роль європейських країн.

Президент Латвії зазначив, що з цього фактично виходитиме, якою буде роль Латвії у цьому процесі.

"Якщо ми говоримо про можливе відправлення наших солдатів до України в межах гарантування цього мирного договору, для реалізації гарантій безпеки, то насамперед у Латвії це рішення приймає Сейм, а до цього обговорює уряд та Рада національної безпеки. Але щоб говорити про все це, потрібно знати ясно всі деталі. Нині цього немає", - наголосив він.

Рінкевичс підкреслив, що над цим зараз працюють представники збройних сил країн-учасниць "коаліції рішучих".

"Але рішення немає. Коли буде більше ясності, будуть дискусії", - додав латвійський президент.

Своєю чергою прем'єр-міністр Евіка Сіліня, яка представляє Латвію в "коаліції рішучих", також акцентувала на тому, що рішення про відправлення солдатів може ухвалити тільки Сейм.

За її словами, у "коаліції рішучих" йшлося про те, що знадобиться від Латвії, якщо вона візьме на себе навчання в Україні.

"Але і про це потрібно буде конкретно вирішувати в той момент, коли буде більш ясне уявлення", - зазначила Сіліня.

Нагадаємо, що  США і НАТО вже розробляють гарантії безпеки для України після завершення війни. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть. Однак, за даними ЗМІ, Штати можуть забезпечити Україну додатковими системами ППО або навіть запровадити безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів.

війнаЛатвіягарантії безпеки УкраїніРінкевичс

