НАТО і США вже готують гарантії безпеки для України – Reuters

Трамп обіцяє допомогу, Європа готова відправити війська, а Вашингтон розглядає повітряну підтримку.

Військові планувальники США та НАТО почали розробляти можливі сценарії гарантій безпеки для України після завершення війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських офіційних осіб.

Поштовхом стала обіцянка президента США Дональда Трампа допомогти Києву у межах майбутньої мирної угоди з росією. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть.

На цьому наголосив і Трамп в інтерв’ю Fox News: