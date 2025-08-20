НАТО і США вже готують гарантії безпеки для України – Reuters
20 серпня 2025, 08:33
Трамп обіцяє допомогу, Європа готова відправити війська, а Вашингтон розглядає повітряну підтримку.
Військові планувальники США та НАТО почали розробляти можливі сценарії гарантій безпеки для України після завершення війни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських офіційних осіб.
Поштовхом стала обіцянка президента США Дональда Трампа допомогти Києву у межах майбутньої мирної угоди з росією. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть.
На цьому наголосив і Трамп в інтерв’ю Fox News:
"Коли йдеться про безпеку, (європейці) готові відправляти людей на землю, ми готові допомагати їм з різними речами, особливо, ймовірно... повітрям, тому що ні в кого немає того, що є у нас".
За словами джерел, США можуть забезпечити Україну додатковими системами ППО або навіть запровадити безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів.
Тим часом у середу відбудеться віртуальна зустріч військових керівників НАТО, де обговорюватимуть подальші кроки щодо України та результати нещодавніх переговорів Трампа з путіним на Алясці.
Київ та його союзники побоюються, що Вашингтон може спробувати форсувати угоду на умовах москви. Водночас у Європі наголошують: гарантії безпеки мають бути достатньо сильними, щоб стримати подальшу агресію кремля.