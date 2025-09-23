Латвія хоче відновити болота на кордоні з росією

Відродження боліт може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвії, заявили в міноборони країни

Збройні сили Латвії підтримали ідею про відновлення боліт на кордоні з росією, які можуть стати природною перепоною на східному кордоні.

Про це повідомили на сайті міноборони Латвії.

Там зазначили, що відродження боліт може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвії.