Латвія хоче відновити болота на кордоні з росією
23 вересня 2025, 09:53
Відродження боліт може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвії, заявили в міноборони країни
Збройні сили Латвії підтримали ідею про відновлення боліт на кордоні з росією, які можуть стати природною перепоною на східному кордоні.
Про це повідомили на сайті міноборони Латвії.
Там зазначили, що відродження боліт може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвії.
"Це передбачає відновлення боліт, водойм і лісів на історичних деградованих місцях видобування торфу", – ідеться в повідомленні.
Пріоритет планують надати тим місцям видобування торфу, де "відновлення болотних екосистем найбільш безпосередньо сприяє будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні", наголосили в міноборони Латвії.