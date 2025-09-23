Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвія хоче відновити болота на кордоні з росією

23 вересня 2025, 09:53
Латвія хоче відновити болота на кордоні з росією
Фото: з вільних джерел
Відродження боліт може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвії, заявили в міноборони країни
Збройні сили Латвії підтримали ідею про відновлення боліт на кордоні з росією, які можуть стати природною перепоною на східному кордоні.
 
Про це повідомили на сайті міноборони Латвії.
 
Там зазначили, що відродження боліт може стати значним внеском у зміцнення обороноздатності Латвії.
 
"Це передбачає відновлення боліт, водойм і лісів на історичних деградованих місцях видобування торфу", – ідеться в повідомленні.
 
Пріоритет планують надати тим місцям видобування торфу, де "відновлення болотних екосистем найбільш безпосередньо сприяє будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні", наголосили в міноборони Латвії.

 

Латвія війна в Україні росія окупанти

