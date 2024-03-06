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Латвія першою з країн ЄС запроваджує обмеження на ввезення аграрної продукції з росії та білорусі

06 березня 2024, 10:35
Латвія першою з країн ЄС запроваджує обмеження на ввезення аграрної продукції з росії та білорусі
Фото: з вільних джерел
Ухвалена постанова набуде чинності з 8 березня.

Латвія затвердила перелік товарів, заборонених для імпорту з росії та білорусі: до списку потрапили сільськогосподарські та кормові товари.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Латвії.

До переліку заборонених товарів внесено овочі та коренеплоди, зокрема картоплю, цибулю, моркву, помідори, всі зернові, кормову сировину та готові корми, горіхи та інші фрукти та ягоди. А також мариновані, консервовані, сирі та сушені продукти сільгосппродукції.

Крім того, до ввезення до Латвії заборонені російські та білоруські злаки (пшениця, жито, кукурудза, гречка, овес, ячмінь), корми для тварин, борошно та гранули з м'яса, м'ясних та рибних субпродуктів, арахісової, лляної, ріпакової та соєвої олії.  

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