Латвія змінила правила в’їзду для українців

30 серпня 2025, 15:21
Фото: з вільних джерел
Нові вимоги поширюються навіть на українців, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС

З 1 вересня 2025 року Латвія запроваджує нові правила в'їзду для громадян третіх країн, включно з Україною. Тепер усі мандрівники повинні будуть заздалегідь заповнювати онлайн-анкету, щоб уникнути штрафів та інших проблем на кордоні.

Про це повідомляє  LRT.

Відповідно до нововведень, громадяни України, Росії та інших країн, що не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії, зобов’язані подавати анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду. Це правило діє також для транзитних поїздок.
 
В анкеті необхідно вказати:
  • мету поїздки;
  • термін перебування та маршрут;
  • місце проживання;
  • дані про службу в державних структурах чи участь у виборах.
 
Важливо, що заповнювати анкету має лише сама особа, а її відсутність може призвести до штрафу до €2000. Нові вимоги поширюються навіть на українців, які мають тимчасовий захист або посвідку на проживання в іншій країні ЄС.
 
Ці зміни, за словами латвійської влади, спрямовані на посилення безпеки. Перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й усередині країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні загрози.
