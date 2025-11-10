Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Латвійські компанії продовжують обслуговувати російський "тіньовий флот" попри санкції

10 листопада 2025, 12:42
Фото: ООС
Притягти їх до відповідальності за порушення інших обмежень неможливо, оскільки для операцій з бункерування встановлено винятковий статус.

Латвійські компанії продовжують обслуговувати російський "тіньовий флот", попри введені Євросоюзом та союзниками санкції.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що танкер Zircone, зареєстрований під кіпрським прапором, який базується в Латвії, займається заправкою суден. Більшість його клієнтів – це судна з російського "тіньового флоту".

Минулого тижня Zircone прибув до Ризького порту, ймовірно, щоб купити і завантажити судове паливо. Судно пришвартувалося біля нафтопродуктового терміналу компанії SIA Ovi, яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами.

Представники компанії Ovi не надали жодної інформації ні про своїх клієнтів, ні про вантажі, що перевантажуються. Проте з публічно доступних баз даних судів випливає, що під час короткого візиту до Ризького порту на танкері Zircone було проведено перевірку, під час якої виявили вісім порушень у сфері безпеки.

Раніше повідомлялось, що судна Zircone та Rina діють обережно – вони припиняють обслуговування тих суден, які включені до списків санкцій ЄС або США.

Притягти їх до відповідальності за порушення інших обмежень неможливо, оскільки для операцій з бункерування встановлено винятковий статус, а саме звільнення з низки санкційних вимог. Обидва судна тривалий час працювали під брендом латвійської компанії Fast Bunkering, зареєстрованої на території Ризького порту.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія змінила назву, адресу та власників, імовірно продовживши діяльність через інші зареєстровані у Латвії фірми.

За оцінкою експертів, тіньовий флот дозволив росії за два роки отримати близько 25 млрд доларів додаткового прибутку, оминаючи встановлені цінові обмеження на нафту та санкції.

Латвіясанкціївійна в Українітіньовий фолот рф

