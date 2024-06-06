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ПОЛІТИКА

Латвійський президент вважає, що перемога України має ґрунтуватись на українській "формулі миру"

06 червня 2024, 21:55
Латвійський президент вважає, що перемога України має ґрунтуватись на українській
Фото: з вільних джерел
Латвійський лідер також наголосив, що підтримує українську Формулу миру.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на безпековому форумі Riga StratCom Dialogue у Ризі заявив, що перемогою України можна буде вважати вступ країни до Європейського Союзу та НАТО.

У політика запитали, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.

"У мене дуже проста відповідь на ваше запитання. Ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського. Це перше", – сказав він.

"Друге – Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Ось що для нас означатиме повна перемога України в цій війні", – наголосив Рінкевичс.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявляв, що підтримує надання дозволу Україні наносити удари по військовим цілям в рф за допомогою західної зброї.

Він також схвально поставився до слів генсека НАТО Столтенберга щодо того, що настав час переглянути покладені на Україну обмеження щодо застосування наданого їй озброєння.

Латвіявійна в УкраїніРінкевичс

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