Латвійський президент вважає, що перемога України має ґрунтуватись на українській "формулі миру"

Латвійський лідер також наголосив, що підтримує українську Формулу миру.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на безпековому форумі Riga StratCom Dialogue у Ризі заявив, що перемогою України можна буде вважати вступ країни до Європейського Союзу та НАТО.

У політика запитали, що саме він має на увазі під перемогою України, про яку згадував у своєму виступі на форумі.

"У мене дуже проста відповідь на ваше запитання. Ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського. Це перше", – сказав він.

"Друге – Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Ось що для нас означатиме повна перемога України в цій війні", – наголосив Рінкевичс.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявляв, що підтримує надання дозволу Україні наносити удари по військовим цілям в рф за допомогою західної зброї.

Він також схвально поставився до слів генсека НАТО Столтенберга щодо того, що настав час переглянути покладені на Україну обмеження щодо застосування наданого їй озброєння.