Лідер Нігерії готується до зустрічі з Трампом після його жорстких заяв

Після звинувачень у "геноциді християн" і погроз Трампа застосувати силу, президент Нігерії Бола Тінубу погодився на переговори з американським лідером.

Президент США Дональд Трамп пригрозив військовим втручанням через напади на християн у Нігерії. На тлі цього президент Бола Тінубу оголосив про готовність провести особисту зустріч із Трампом для обговорення ситуації.

Про це повідомляє Vanguard у неділю, 2 листопада, з посиланням на пресслужбу нігерійського президента.

Президент Нігерії Бола Ахмед Тінубу заявив про намір зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом, щоб обговорити становище християн у своїй країні.

"Президент Бола Тінубу зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом найближчими днями для обговорення звинувачень у геноциді християн у Нігерії", - йдеться в повідомленні.

Зустріч може відбутися або в президентській резиденції в Абуджі, або у Білому домі — залежно від дипломатичних домовленостей сторін.

Напередодні Трамп заявив, що доручив Пентагону підготуватися до можливих дій у відповідь на масові напади на християн у Нігерії, пригрозивши "швидким, жорстким і безжальним" втручанням.

За даними Міжнародного товариства громадянських свобод і верховенства права, з 2009 року внаслідок нападів джихадистських угруповань у Нігерії загинули близько 185 тисяч людей, зокрема понад 125 тисяч християн. Зруйновано понад 19 тисяч церков, а ще понад 1100 громад змушені були залишити свої домівки.

У звіті правозахисників також стверджується, що низка радикальних угруповань, зокрема "Боко Харам", діють у країні під прикриттям або за бездіяльності державних структур.

